2019/11/29 | 12:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: استقرار امني في محافظة المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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