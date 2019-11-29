غسان صابور - هنا وهناك...-بقة بحصة إضافية...

2019/11/29 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور الجالية...الجالية الكريمة...الجالية السورية..الجالية السورية وجمعياتها المحترمة الثقافية..بفرنسا وغالب البلدان التي استقبلت سوريين من عشرات السنين...تتحضر وتهتم وتملأ صفحات فيسبوك وتويتر وأنستاغرام..والنت وغير النت..وحتى بعد صلوات الأحد..وصلوات الجمعة..ووعظاتها..باهتمام اجتماعي وجماعي كثيف..وجدال على محلات الصدارة والوجاهة والزعامة...لا على ما يحدث بالبلد من فقر ويأس وبأس ومرض..وغلاء م......

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