سعود سالم - فاغنر وحفتر وطباخ بوتين

2019/11/29 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم الحرب الحفترية٣-;- - الأوبرا الروسية مجموعة فاغنر ( Le Groupe Wagner - Г-;-р-;-у-;-п-;-п-;-а-;- В-;-а-;-г-;-н-;-е-;-р-;-а-;-) هي شركة أو منظمة عسكرية روسية خاصة متخصصة في تأجير المرتزقة للقيام بعمليات عسكرية.كانت نشطة بشكل خاص خلال حرب دونباس Donbass في أوكرانيا والحرب السورية وحاليا في ليبيا إلى جانب العقيد خليفة حفتر، ولكن أيضًا في مناطق الصرا......

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