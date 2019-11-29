عشائر ذي قار تجتمع عقب أحداث الناصرية وترفع 11 مطلباً بينها حل البرلمان ومحاكمة جميل الشمري

2019/11/29 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

اجتمعت عشائر محافظة ذي قار، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، عقب الاحداث التي شهدتها المحافظة وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، رافعة 11 مطلباً ومن بينها حل البرلمان وإقالة الحكومة ومحاسبة الفريق جميل الشمري.





وتضمنت الوثائق التي تلقتها (بغداد اليوم)، أنه "باسم عشائر ذي قار نستنكر الاعتداء الاجرامي على اودلانا وتم الخروج بالنقاط التالية: وهي إقالة حكومة عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، وتشكيل حكومة مؤقتة لحين انتخابات بإشراف القضاء والأمم المتحدة".





يتبع.........

بغداد اليوم- ديالى

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019) وزارة الدفاع منحت الضوء الاخضر لخطة انتشار جديدة شمال شرق ديالى.

وذكر العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "وزارة الدفاع

بغداد اليوم- بغداد

دعا نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب في سائرون محمد الغزي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، إلى مخاطبة المحكمة الاتحادية حول مقترح تعديل للمادة المتعلقة بعدد أعضاء مجلس النواب المقبل، لافتا الى استضافة اللجنة خبراء قانون

بغداد اليوم-بغداد

اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، التهاون مع المسؤولين عن المجازر التي حدثت في محافظتي النجف وذي قار، هي رسالة دعم غير مباشرة.





وقال علاوي في تغريدة عبر منصة تويتر، إن "التهاون مع

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