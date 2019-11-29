بالوثيقة.. عشائر ذي قار تجتمع وتعلن مطالبها بينها إقالة الحكومة

2019/11/29 | 12:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت عشائر محافظة ذي قار اجتماعاً على خلفية ما شهدته مدينة الناصرية أمس الخميس من قتل واصابة عشرات المتظاهرين.

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