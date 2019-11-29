2019/11/29 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل اعلام ايرانية، اليوم الجمعة، باغلاق السلطات منفذ “مهران” الذي يربط محافظتي إيلام الايرانية وواسط العراقية.ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن مسؤولين أنه “تم إغلاق منفذ مهران البري في ضوء ما يحدث في العراق”، مضيفين أن “إغلاق المنفذ جاء بهدف حماية الزوار الذين يتوجهون عبره”.وأشار أحد المسؤولين إلى أن “المنفذ لا يزال مفتوحًا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران تغلق منفذ “مهران” الحدودي مع العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تغلق منفذ “مهران” الحدودي مع العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تغلق منفذ “مهران” الحدودي مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).