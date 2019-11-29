التظاهرات العراقية.. اب عراقي يتعرف على ولده الشهيد عن طريق صفحة “فيسبوك”

2019/11/29 | 12:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر مستخدم لفيسبوك في العراق، صورة لأحد ضحايا الاحتجاجات في مدينة النجف، سائلا متابعيه إن كان أحدهم يعرف هويته.وقال صاحب المنشور ويدعى مهدي حميدي هادي، إن الشاب القتيل ليس لديه هوية ولا هاتف وإنه فارق الحياة قرب ما يعرف في مدينة النجف بمجسرات ثورة العشرين.وكانت المفاجأة أن أول تعليق على […]

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