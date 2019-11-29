2019/11/29 | 12:28 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر أحد مستخدمي موقع فيسبوك، صورة لأحد ضحايا الاحتجاجات في مدينة النجف، سائلا متابعيه إن كان أحدهم يعرف هويته.وقال صاحب المنشور ويدعى مهدي حميدي هادي، إن الشاب الشهيد ليس لديه هوية ولا هاتف وإنه فارق الحياة قرب ما يعرف في مدينة النجف بمجسرات ثورة العشرين.وكانت المفاجأة أن أول تعليق على المنشور جاء من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذا ابني مهدي..تعليق يفطر قلوب العراقيين ويطلق كـ “هاشتاق” المركز الخبري الوطني.

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