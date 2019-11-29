2019/11/29 | 12:30 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيل هيئة تحقيقية بأحداث ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/29 | 12:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل هيئة تحقيقية بأحداث ذي قار) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل هيئة تحقيقية بأحداث ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).