“بالصور”.. حملة “استقالات جماعية” للاعلاميين في الفضائيات التابعة للاحزاب بسبب التظاهرات

2019/11/29 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قدم عدد من الاعلاميين العراقيين، استقالاتهم م ن القنوات الفضائية التابعة الى”قنوات ومواقع إعلام اتحاد الإذاعات”، في إشارة إلى أنها ممولة من إيران عبر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الإيراني.وشملت الاستقالات اعلاميين من قنوات “الغدير، الانوار الثانية” المدعومتان من ايران بسبب وصفها المتظاهرين السلميين بالمخربين.

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