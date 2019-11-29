المرجعية تحرم الاعتداء على المتظاهرين وتضغط على البرلمان لاقرار “حزمة تشريعات انتخابية”

2019/11/29 | 12:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق تنشير منصة “يس عراق” نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي اليوم الجمعة، حيث دعا فيها مجلس النواب الى الاسراع في اقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي.أيّها الأخوة والأخوات نقرأ عليكم نص […]

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