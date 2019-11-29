2019/11/29 | 12:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الموقع الرسمي لقائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي، تغريدة حول جولات ترامب السرية الى دول المنطقة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدة لقائد الثورة الاسلامية حول سفر ترامب لأفغانستان) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريدة لقائد الثورة الاسلامية حول سفر ترامب لأفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).