{الفرات نيوز} تنشر نص خطبة المرجعية العليا اليوم الجمعة

2019/11/29 | 12:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالتنا نص خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم الجمعة.

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