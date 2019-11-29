نائب عن النجف يوجه انتقاداً لاذعاً لعبد المهدي: رجل “خرف” لا يستحي من قتل الصبية والشباب

2019/11/29 | 12:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق وجه النائب عن محافظة النجف عدنان الزرفي ،اليوم الجمعة، انتقاداً لاذعاً لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، واصفاً اياه بأنه رجل “خرف” لا يستحي من قتل الصبية والشباب.وقال الزرفي في تغردية على “تويتر”، إن “العالم أجمع ينظر الى حكومة الرجل الخرف الذي يَقتل الشباب ويهتك حرمة البلاد”.وخاطب عبد المهدي قائلاً “الا […]

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