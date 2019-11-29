2019/11/29 | 13:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المرجع السيستاني: مجلس النواب مدعو للإسراع بإقرار حزمة التشريعات

اخبار مباشرة

المرجع السيستاني: مجلس النواب مدعو للإسراع بإقرار حزمة التشريعات الانتخابية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع السيستاني: مجلس النواب مدعو للإسراع بإقرار حزمة التشريعات الانتخابية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع السيستاني: مجلس النواب مدعو للإسراع بإقرار حزمة التشريعات الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).