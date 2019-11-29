2019/11/29 | 13:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق شهدت محافظة #النجف، ليلة أمس الجمعة، أحداثاً دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلاً وأكثر من 600 جريحاً، برصاص حي أطلقتها فصائل مسلحة وميليشيات تابعة للأحزاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التفاصيل الكاملة لليلةٍ دامية عاشتها النجف.. الميليشيات «فتكت» بالمتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التفاصيل الكاملة لليلةٍ دامية عاشتها النجف.. الميليشيات «فتكت» بالمتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).