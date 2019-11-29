ايمري يقترب من مغادرة الآرسنال

2019/11/29 | 13:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن الإسباني أوناي إيمري على أعتاب الإقالة من تدريب آرسنال.

وكان آرسنال سقط مجددًا أمام آينتراخت فرانكفورت، أمس الخميس، بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مديري آرسنال سيعقدون اجتماعًا، اليوم الجمعة، وقد يتم خلاله إقالة إيمري حتى قبل مواجهة نورويتش سيتي، الأحد المقبل، في البريميرليج.

وأشارت إلى أن فريدي يونبيرج هو من سيتولى المهمة خلفًا لإيمري في حالة صدور قرار الإقالة اليوم.

يذكر أن آرسنال لم يحقق أي فوز في آخر 7 مباريات خاضها في مختلف البطولات، وهو الرقم الأسوأ في تاريخ الجانرز خلال آخر 27 عامًا.

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