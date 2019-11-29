اصابة 4 عناصر امن بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى

2019/11/29 | 13:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بإصابة 4 عناصر أمن بينهم ضابط اثر تفجير عبوة ناسفة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"4 عناصر أمن بينهم ضابط اصيبوا قبل قليل بتفجير عبوة ناسفة في بساتين حوض الوقف قرب ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى".

وأضاف أنه" تم نقل المصابين الى مستشفى لتلقي العلاج".

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