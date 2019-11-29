2019/11/29 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المرجعية الدينية: على المتظاهرين السلميين تمييز المندسين وطردهم ولا يسمحوا لهم بالاعتداء على ممتلكات المواطنين وعلى اصحابها

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