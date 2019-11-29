السيستاني: على المتظاهرين السلميين تمييز صفوفهم وطرد المخربين

2019/11/29 | 13:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المرجعية الدينية في العراق من ان الاعداء وادواتهم يخططون لنشر الفوضى والخراب في البلاد والانجرار الى الاقتتال الداخلي مشددة على ضرورة تعاون الجم...

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