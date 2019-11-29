2019/11/29 | 13:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي مؤيدا لبيان المرجع السيستاني: ندعو البرلمان لعقد جلسة خاصة غدا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/29 | 13:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي مؤيدا لبيان المرجع السيستاني: ندعو البرلمان لعقد جلسة خاصة غدا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي مؤيدا لبيان المرجع السيستاني: ندعو البرلمان لعقد جلسة خاصة غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).