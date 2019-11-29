إيران تغلق منفذاً حدودياً مع العراق

2019/11/29 | 13:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعلن مساعد محافظ ايلام للشؤون السياسية والامنية محمد نوذري عن اغلاق معبر مهران الحدودي غرب ايران {يقابل منفذ زرباطية في محافظة واسط} حتى اشعار آخر في ضوء الاضطرابات التي يشهدها بعض المناطق في العراق.

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