الزرفي: على رئاسة البرلمان عقد جلسة طارئة وسحب الثقة من الحكومة تلبية لخطبة المرجعية

2019/11/29 | 13:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة النصر، عدنان الزرفي، رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة وسحب الثقة من الحكومة.

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