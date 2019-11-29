التفاصيل الكاملة لليلةٍ دامية عاشتها النجف.. الميليشيات قتلت المتظاهرين

2019/11/29 | 13:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق شهدت محافظة #النجف، في ساعةٍ متأخرة من ليلة الخميس الجمعة، أحداثاً دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلاً وأكثر من 600 جريحاً، برصاص حي أطلقتها فصائل […]

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