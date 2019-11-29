الشيخ الأمين للمرجعية: ( أمري لأمركم مُتبع، و نُصرتي لكم مُعدة )

2019/11/29 | 13:33 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز- بغداد

حدد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، بعد خطبة المرجعية، موقفه من توجيهاتها الاخيرة.

وقال سماحته في صفحته

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