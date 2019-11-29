محتجون يحرقون مقرا امنيا ويستولون على عجلات واسلحة بعد مصادمات مع شرطة ذي قار

2019/11/29 | 13:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقعت مصادمات مسلحة بين اهالي وشرطة محافظة ذي قار، بعد يوم من قتل واصابة العشرات من المحتجين برصاص قوات امنية.وقالت مصادر امنية لشفق نيوز، ان محتجين واسر لبعض ممن قضوا باحتجاجات امس اصطدموا مع عناصر امنية في ذي قار ليتحول الامر الى اشتباك مسلح.واضاف المصادر ان المحتجين استولوا على 5 عجلات تابعة لقيادة الشرطة ذي قار، واحرقوا ثلاث منهن، واستولوا على عدد من الأسلحة منها BKCوتابعت ان معلومات تتحدث عن أسر 10 رجال شرطة وتم تجريدهم من الاسلحة، بعد ان اقدم المحتجون على حرق فوج ذي قار الاول بالقرب من بوابة مدخل الناصرية.

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