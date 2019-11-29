رسمياً .. آرسنال يُعلن إقالة إيمري

2019/11/29 | 13:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، بشكل رسمي، عن إقالة المدير الفني الأسباني أوناي إيمري، بسبب سوء نتائج الفريق.

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