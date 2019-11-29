2019/11/29 | 14:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من العثور على اسلحة متنوعة من مخلفات مجرمي داعش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ" العهد نيوز" العثورعلى اسلحة من مخلفات داعش الأرهابي غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ" العهد نيوز" العثورعلى اسلحة من مخلفات داعش الأرهابي غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).