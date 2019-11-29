العبودي: خطبة المرجعية اليوم هي المسار لحل الازمة

2019/11/29 | 14:03 - المصدر: العهد نيوز

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اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي، اليوم الجمعة، ان خطبة المرجعية وضعت النقاط على الحروف وهي المسار لحل الازمة.

وقال العبودي في

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