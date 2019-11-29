تويتر يتراجع عن حذف الحسابات غير النشطة

2019/11/29 | 14:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تراجعت شركة "تويتر" عن خطة لحذف الحسابات غير النشطة بعد ردود أفعال عنيةف من أشخاص أشاروا إلى أن هذا سيقضي على أرشيف تغريدات لأشخاص متوفين.

وأعلنت إدارة الشركة إنها علقت الخطة حتى يمكن أن تجد طريقة جيدة لإحياء ذكرى حسابات "تويتر" الأشخاص المتوفين، حسب مجلة "تايم" الأمريكية.

وقالت الشركة في سلسلة تغريدات: "لقد سمعنا بشأن تأثير ذلك على حسابات المتوفين.



لقد كان هذا خطأ من جانبنا".

وأضافت: "لن نقوم بحذف أي حسابات غير نشطة حتى نبتكر طريقة جديدة للأشخاص لإحياء ذكرى حسابات المتوفين ".

وأشارت إلى أن حذف الحسابات سيطبق داخل الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن.

وحذر موقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، المستخدمين مالكي الحسابات غير النشطة من إمكانية إغلاق حساباتهم قريبًا، إذا لما يسجلوا الدخول قبل 11 كانون الأول المقبل.

وبعثت الشركة الأمريكية رسائل بالبريد الإلكتروني لأصحاب الحسابات التي لم يتم تسجيل الدخول عليها خلال أكثر من 6 أشهر.

وخلافًا لموقع "فيسبوك"، الذي يتيح لأصدقائه وأفراد أسر المستخدمين المتوفين الإبلاغ بأنهم متوفون ويقوم بإعداد صفحة خاصة لمشاركة الذكريات حول هذا الشخص فإن صفحات مستخدمي "تويتر" الذين يموتون (الوقت الراهن) تترك دون تغيير.

ويحدد موقع "تويتر" النشاط عن طريق تسجيل الدخول، ويقر بأنه "ليست كل علامات نشاط الحساب مرئية للعامة"، وفقًا لإرشادات السياسة الموضحة في موقعه على الإنترنت.

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