العبادي يدعوالبرلمان لعقد جلسة خاصة غدا لسحب الثقة عن الحكومة

2019/11/29 | 14:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أعلن رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، اليوم الجمعة، تأييده لما جاء بخطبة المرجعية الدينية في النجف، داعيا، البرلمان لعقد جلسة خاصة غدا لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة.

وقال العبادي في بيان تلقته، "الغد برس" اننا "نؤيد ما جاء بخطاب المرجعية الدينية العليا،وندعو مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خاصة غدا لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة، وانجاز قانون انتخابي منصف وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة لإجراء انتخابات حرة مبكرة ونزيهة بشراكة مع الامم المتحدة".

وأكد "على محاسبة الجناة والقتلة، وعلى سلمية التظاهرات لنيل اهدافها الوطنية بعيدا عن المساس بالأرواح والممتلكات العامة و الخاصة، وبضرورة التلاحم الوطني لضمان وحدة واستقرار البلاد تجنبا للفوضى او المجهول او العودة لازمنة الدكاتوريات المستبدة".

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