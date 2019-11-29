بالفيديو.. المتظاهرون يحرقون مقراً امنياً وعجلات عسكرية في الناصرية واستشهاد وإصابة 26 متظاهراً

2019/11/29 | 14:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، ان المتظاهرين قاموا بحرق ثمانية عجلات للقوات الأمنية في تقاطع المنصورية بالقرب من قيادة شرطة ذي قار.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "المتظاهرون قاموا بحرق ثمان عجلات للقوات الأمنية في تقاطع المنصورية بالقرب من قيادة شرطة ذي قار".

وذكر ان الإحصائية الى حد الان هي مقتل شخص واحد وجرح 25 آخرون

حرق ثمان عجلات للقوات الأمنية على يد عدد من المتظاهرين في تقاطع المنصورية بالقرب من قيادة شرطة ذي قار.

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