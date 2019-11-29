بالتزامن مع مجزرة الناصرية والنجف.. ماجد المهندس يغني لنادي الهلال وسعدون جابر ينتقده لسبب اخر!

2019/11/29 | 14:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق في الوقت الذي عاش فيه العراقيون يوماً دام في محافظتي ذي قار والنجف، خرج الفنان العراقي المقيم في السعودية ماجد المهندس في حفل غنائي ساهر من اجل نادي الهلال.وظهر المهندس امام الكاميرات وهو يغني بفرحة، بالرغم مما يتعرض له العراقيون بانتفاضتهم المطالبة بالحقوق.الفديو: View this post on Instagram ‏⁧‫#ليلة_زعيم_آسيا_الهلال‬⁩ 💙😍 […]

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