تشكيل لجنة قضائية للتحقيق باعمال العنف في الناصرية

2019/11/29 | 14:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة تحقيق يأحداث العنف الاخيرة في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، خلال اليومين الماضيي...

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