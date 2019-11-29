السيد عمار الحكيم يطالب البرلمان بعقد اجتماع عاجل لتنفيذ خطوات المرجعية

2019/11/29 | 14:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، مجلس النواب، الى عقد اجتماع عاجل لتنفيذ الخطوات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة اليوم.

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