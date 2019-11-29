إحصائية: إستشهاد 408 متظاهرين منذ بدء الإحتجاجات في العراق

2019/11/29 | 14:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أظهر إحصاء لرويترز بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.

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