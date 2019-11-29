سائرون: استقالتنا رهن إشارة الشعب وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر

2019/11/29 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تحالف سائرون ان استقالة نوابه رهن إشارة الشعب ورهن اشارة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد أحداث العنف الأخيرة.

وأكد التحالف في بيان، أنه يمثل الشعب وليس لنوابه مكان في الحكومة ولا مع الاحزاب الفاسدة، ناصحا القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها بالوقوف بوجه شعبه ووطنه وابنائه والامتناع عن قمع الشعب.

واشار البيان الى أن التظاهرات سلمية، ومن يقوم بالحرق والتخريب واستهداف الاماكن المقدسة هم اطراف مندسة وتم تحذير القوات الأمنية مسبقا، مطالبا الحكومةبالإفصاح عن الطرف الثالث الذي يستهدف المتظاهرين والقوات الأمنية.

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