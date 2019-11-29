آرسنال يعلن إقالة إيمري

2019/11/29 | 14:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة إقالة مدربه أوناي إيمري بعد سبع مباريات بدون أي انتصار، وسيتولى فريدي ليونبيرج المسؤولية كمدرب مؤقت.ويترك الإسباني إيمري النادي بعد 18 شهرا تولى خلالها المسؤولية، علمًا بأن آرسنال يحتل المركز الثامن في الدوري الممتاز بعد أربعة انتصارات في 13 مباراة.وقال النادي في بيان "تم اتخاذ القرار لأن الأداء والنتائج ليسا على المستوى المطلوب".

وأوضح البيان أن إدارة النادي لديها ثقة كاملة في قدرة ليونبيرج على قيادة الفريق إلى الأمام.

وشدد آرسنال على أن عملية البحث عن مدرب جديد للفريق مستمرة، وسيتم الإعلان عن النتيجة عند إتمام الاتفاق.

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