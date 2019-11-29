2019/11/29 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم أنا مع حرية الجماهير حرية الشعب، وقبل هذه أنا مع حرية الفرد، حرية الغني، وحرية الفقير حتى يصير غنيًا.في الغرب في المجتمع الرأسمالي، حرية الغني حرية الرأسمالي من عين هذه الحرية يصنعون حرية الفرد، فيحدّون من حريته إلى درجة يسيّرونه فيها على هواهم.حرية التعبير مرهونة برؤية معينة، حرية التكتيب مرهونة برؤية معينة، حرية التقريء مرهونة برؤية معينة، حرية التعليم مرهونة برؤية معينة، حرية التهذيب مرهونة ب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - الجماهير تحب المملكة 3) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أفنان القاسم - الجماهير تحب المملكة 3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).