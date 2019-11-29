طلعت رضوان - جائزة ابن رشد للأصولى الغنوشى وأكذوبة التنوير

2019/11/29 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان فى عام2014منحتْ مؤسسة ابن رشد جائزتها للأصولى (راشد الغنوشى) زعيم (حزب النهضة الإسلامى التونسى) ويشغل منصب مساعد الأمين العام للاتحاد العالمى لما يسمى (علماء) المسلمين..وعضومكتب (الإرشاد) العالمى للإخوان المسلمين..وهوالرئيس الحالى للبرلمان التونسى..وفى آخرتصريح له (يوم27 نوفمبر2019) قال: إنّ العلمانيين مرتدون..ويجب قتالهم حتى ولوكانوا يصلون.أعتقد أنّ مؤسسة ابن رشد التى تزعم أنها (مع الت......

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