“بالصور”.. نهار الناصرية يتحول الى ليل مظلم بسبب المصادمات مع قوات الامن

2019/11/29 | 14:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق وقعت مصادمات مسلحة بين اهالي وشرطة محافظة ذي قار ،اليوم الجمعة، بعد يوم من قتل واصابة العشرات من المحتجين برصاص قوات امنية.وقال مراسل “يس عراق” ، ان اشتباك مسلح وقع بين المحتجين والقوات الامنية في الناصرية”، مبينا ان “المحتجين استولوا على 5 عجلات تابعة لقيادة الشرطة ذي قار، واحرقوا 3 […]

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