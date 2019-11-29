علاوي: التهاون مع المسؤولين عن مجازر النجف وذي قار هي رسالة دعم غير مباشرة لهم

2019/11/29 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، التهاون مع المسؤولين عن المجازر التي حدثت في محافظتي النجف وذي قار، بأنها رسالة دعم غير مباشرة.

وتسائل علاوي في تغريدة نشرت على حسابه في تويتر، عن الوقت الذي سيحاكم فيه قتلة الشعب العراقي عما اقترفوه، والاقتصاص لدماء الشهداء الأبراء التي تسيل في الناصرية والنجف وغيرها من المدن العراقية.

وأكد علاوي أن التهاون مع المسؤولين عن تلك المجازر رسالة دعم غير مباشرة لهم، وأن سياسة ترحيل الازمات آن لها أن تنتهي، مشيرا الى أن انتفاضة الشعب تهدد النظام بأسره، ولن تستثني احداً.

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