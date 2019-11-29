مصدر امني لـ

2019/11/29 | 14:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اودت مشاجرة بين مزارعين في مناطق شرقي مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار، اليوم الجمعة، بحياة احد المزارعين واصابة 4 اخرين في حادثة هي الاولى

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