الحكيم يطالب البرلمان بعقد جلسة عاجلة لتنفيذ توجيهات المرجعية الدينية

2019/11/29 | 14:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، البرلمان بعقد جلسة عاجلة لتنفيذ الخطوات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا، داعيا القضاء الى التحقيق في الاحداث التي شهدتها محافظتي النجف وذي قار.

وقال الحكيم في بيان تلقته، "الغد برس" انه "في الوقت الذي نعبر فيه عن عظيم ألمنا وشديد اسفنا للأحداث الدامية التي رافقت التظاهرات خلال اليومين الماضيين حيث خلفت عشرات الشهداء ومئات المصابين من المتظاهرين والقوات الامنية، فإننا نطالب مجلس النواب العراقي بعقد اجتماع عاجل لتنفيذ الخطوات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا".

واكد على "مواصلة البرلمان اجتماعاته دون انقطاع للانتهاء من اقرار قانون انتخابات منصف يعتمد الدوائر الفردية وقانون مفوضيتها بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة".

ودعا الحكيم "الجهات القضائية بإجراء التحقيق العاجل والفوري بالأحداث التي شهدتها محافظتا ذي قار والنجف".

وطالب "المتظاهرين الحفاظ على سلمية تظاهراتهم وفرز العناصر المندسة التي تريد بالعراق والعراقيين الشر والانجرار نحو الفوضى والاقتتال الداخلي".

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