حكومة باكستان: العقلية التركية تغيرت بعد تسلم أروغان سلطة البلاد

2019/11/29 | 14:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الجمعة، إن العقلية في تركيا تغيرت بعد وصول رجب طيب أردوغان إلى السلطة.

وأشاد خان في كلمته أمام الجلسة الختامية لمبعوثي بلاده إلى أفريقيا، اليوم، بالإنجازات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية التي حققتها تركيا خلال السنوات الـ 18 الماضية.

وطلب خان من مبعوثي بلاده في أفريقيا الاحتذاء بأنقرة كنموذج في مجال الدبلوماسية، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع: "حصلت تركيا على الثقة في الأعوام الـ 17-18 الماضية، وأصبح مؤشر التجارة في اتجاه تصاعدي، وأصبحت البلاد نفسها حيوية".

وقال إن حكومته تسعى جاهدة لإقامة علاقات أفضل مع جميع البلدان الأخرى.



وذكّر كيف حافظت حكومته على توازن أفضل في العلاقات بين إيران والسعودية، مع تعزيز العلاقات مع تركيا.

وأشار إلى أن حكومته تتبع سياسة خارجية مستقلة، "والآن لن يتمكن أي طرف من استخدام باكستان لخوض حروبه".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني كشف قبل أسابيع عن مساعدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له فيما يخص دعوى التعويض التي رفعتها شركة "كارادينيز" التركية لإنتاج الكهرباء ضد بلاده.

وغرد عمران خان عبر تويتر: "حكومة حركة العدالة الباكستانية (PTI)، حلت بشكل ودي الخلاف مع كاركي، بدعم أردوغان، ووفرت غرامة 1.2 مليار دولار، التي فرضها علينا المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار".

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