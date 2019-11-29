مصرع لاجئين سوريين بصندوق سيارة في سلوفينيا

2019/11/29 | 14:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شرطة سلوفينيا، في بيان، اليوم الجمعة، بمصرع لاجئين سوريين كانا يختبئان في الصندوق الخلفي لسيارة خلال محاولتهما العبور من كرواتيا إلى إيطاليا بصورة غير قانونية.

وقالت الشرطة، تعرض سيارة قادمة من كرواتيا لحادث مرور على الطريق السريع الرابط بين ليوبليانا – كوبر (مدينتين سلوفينيتين) خلال محاولتها تهريب مهاجرين إلى إيطاليا.وأوضحت الشرطة أن السيارة كانت تحمل 9 أشخاص بينهم 3 سوريين يختبئون في صندوقها، بالإضافة إلى السائق.وأشارت إلى مصرع إثنين من السوريين وإصابة الثالث بجروح إثر الحادث، وأوقفت الشرطة بوسنيا (42 عاما) كان يقود السيارة.

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