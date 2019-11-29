2019/11/29 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ذي قار

أفادت مصادر طبية، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، بسقوط شهيد جديد جراء الصدامات بين متظاهرين، وقوات أمنية، قرب مقر قيادة شرطة ذي قار، في وسط مدينة الناصرية.

وقال مصدر طبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شهيداً جديداً سقط في مصادمات بين متظاهرين، وقوة أمنية قريبة من مقر قيادة شرطة ذي قار، وسط الناصرية، خلال محاولة المتظاهرين اقتحام المقر".

وقال مصدر أمني آخر، إن "عدداً من المتظاهرين، استولوا على 5 عجلات عسكرية، أحرقوا 3 منها، جميعها تابعة للقوات الأمنية، بعد أن اتهموا القوة التي تتبع لها العجلات، بقتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين".

بغداد اليوم - بغداد

أعلن تحالف الفتح، الجمعة 29 تشرين الثاني 2019، مضيه لإجراء ’’التغيير اللازم’’، فيما دعا البرلمان للإسراع بتشريع قانوني الانتخابات ومفوضيتها.

وقال الفتح في بيان، "تابعنا باهتمام بالغ خطاب الم

بغداد اليوم-بغداد

قال القيادي في تحالف القوى العراقية، محمد الكربولي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، إن البرلمان بانتظار كتاب رئيس الجمهورية بررهم صالح لسحب الثقة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإقالته، إن لم يقدم استقالته طواعية.





وذكر الكربو

بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو مجلس النواب السابق والأمين العام لتجمع كفى، رحيم الدراجي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019) البرلمان من الاستمرار في ارتكاب الأخطاء من خلال تشريع قوانين لا علاقة لها بمطالب الشعب العراقي، فيما طالب المجلس بإقالة الحكومة الحا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سقوط شهيد بتجدد المصادمات في الناصرية وحرق عجلات عسكرية وسط المدينة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سقوط شهيد بتجدد المصادمات في الناصرية وحرق عجلات عسكرية وسط المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).