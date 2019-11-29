سفير سعودي ينفي تصريحاته حول الاعتداء على القنصلية الايرانية في النجف الاشرف

2019/11/29 | 14:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت السفارة السعودية في القاهرة بيانا نفت من خلاله تصريحات صحفية نسبت للسفير، "أسامة نقلي"، حول الاعتداء على القنصلية الإيرانية في مدينة النجف الاش...

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