الأنبار تعلن الحداد على شهداء ذي قار والعراق

2019/11/29 | 14:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، صورا تظهر فيها لافتات معلقة على جوامع في محافظة الانبار كتب عليها أن اهالي المحافظة يعلنون الحداد على شهداء العراق وخاصة المحافظات الجنوبية لاسيما ذي قار.

وفي ادناه مجموعة من الصور:

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