بوست.. سرمد الطائي

2019/11/29 | 14:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق حفلة الاعدامات الميدانية المتواصلة ومحاكمة الاحزاب… والذي يخشى سليماني هو سياسي لا يستحق حكم العراق ما يحدث في الناصرية والنجف ليس قمعا للمظاهرات بل اعدام ميداني للشباب.ينفذون احكام اعدام هتلرية بحق المحتجين على فساد الطبقة الحاكمة.ولان الميليشيات لا تصدق ان الشعب يقول كلا لقاسم سليماني وبنادقه وقناصيه.كل الطبقة السياسية […]

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